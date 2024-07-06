Завершился визит вице-президента Турции в Азербайджан

6 июля завершился визит в Азербайджан вице-президента Турецкой Республики Джевдета Йылмаза, который принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся в городе Шуша.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Вице-президента Турции Джевдета Йылмаза провожали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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