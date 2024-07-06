Турецкие СМИ широко осветили публикацию Президента Ильхама Алиева по Евро-2024

Турецкие СМИ широко осветили публикацию Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях с пожеланием победы сборной Турции в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу в Германии.

Как сообщает Day.Az, телеканал TRT Haber озаглавил новость о публикации азербайджанского лидера в соцсети "X" словами: "Алиев поддержал национальную сборную Турции: Да здравствует Тюркский мир!".

Телеканал Haber Global рассказал зрителям о публикации Президента Ильхама Алиева новостью под заголовком "Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддержал Мериха Демирала". В новости приводится ссылка на публикацию главы Азербайджанского государства в соцсетях.

О публикации Президента Ильхама Алиева по поводу участия Турции в Евро-2024 рассказал аудитории и популярный телеканал TGRT Haber. В новости под заголовком "Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддержал нашу национальную сборную" отмечается, что глава братской страны пожелал успехов сборной Турции в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

Газета Yeni Şafak поделилась новостью о публикации Президента Ильхама Алиева в новости под заголовком: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно осудил УЕФА: Наказание, назначенное Мериху, несправедливо. Да здравствует Тюркский мир!".

Информационное агентство "Анадолу" поделилось с подписчиками новостью под заголовком: "Президент Азербайджана Алиев осудил решение УЕФА в отношении Мериха Демирала".