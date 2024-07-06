Мировые цены на нефть незначительно опустились

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость сентябрьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 1,02% и составила $86,54 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в августе, снизилась на 0,86% и составила $83,16.

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