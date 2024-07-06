Эрдоган приехал поддержать сборную Турции на Евро-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал поддержать национальную команду на чемпионате Европы 2024 года в Германию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Эрдоган прибыл в Берлин, чтобы посмотреть футбольный матч между сборными Турции и Нидерландов. Встреча началась в 23:00 по бакинскому времени на стадионе "Олимпийский".

Ранее Эрдоган возмутился дисквалификацией футболиста национальной сборной Мериха Демирала за показанный на Евро‑2024 жест "Бозгурд". Демирал отпраздновал второй гол в ворота Австрии в 1/8 финала Евро этим жестом. Встреча завершилась победой Турции со счетом 2:1.

Матч между Нидерландами и Турцией является последним четвертьфиналом Евро-2024. До этого в полуфинал вышли Испания, Франция и Англия.

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