На COP29 будут приняты важные решения, особенно по климатическому финансированию.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.

"Мы продолжим наше тесное сотрудничество и поддержку по многим направлениям в рамках процесса подготовки этой конференции, на которой будут приняты важные решения, особенно по климатическому финансированию.

Проведение этой конференции в Азербайджане также имеет большое значение с точки зрения регионального сотрудничества. В этом контексте мы приветствуем предложение Азербайджана включить в конференцию инициативу Организации тюркских государств или организовать совместное параллельное мероприятие", - сказал он.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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