В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан обед в честь глав государств и правительств Организации тюркских государств

6 июля в Шуше от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан обед в честь глав государств и правительств стран-членов Организации тюркских государств.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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