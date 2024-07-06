https://news.day.az/officialchronicle/1673168.html В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан обед в честь глав государств и правительств Организации тюркских государств
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан обед в честь глав государств и правительств Организации тюркских государств
6 июля в Шуше от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан обед в честь глав государств и правительств стран-членов Организации тюркских государств.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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