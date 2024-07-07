https://news.day.az/society/1673223.html Фактическая погода в Азербайджане
Фактическая погода в Азербайджане
Нестабильные погодные условия в Азербайджане сохранятся до полудня 8 июля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, в отдельных регионах, в частности в Балакен-Шеки, Губа-Гусаре, Газах-Гяндже, Дашкесан-Гядабее, Карабахе и Восточном Зангезуре осадки будут интенсивными, ожидаются ливни, выпадет град, в высокогорье возможен мокрый снег.
Синоптики также прогнозируют повышение водности рек, не исключается вероятность кратковременных паводков и селей на ряде рек Большого и Малого Кавказа.
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