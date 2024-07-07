https://news.day.az/world/1673197.html В Китае произошел прорыв дамбы - на втором по величине озере страны
В Китае произошел прорыв дамбы - на втором по величине озере страны
Прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая - Дунтинху, которое находится в провинции Хунань.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное телевидение страны.
В результате наводнения оказались затоплены территории площадью более 50 квадратных километров около деревни Туаньбэй. Около пяти тысяч жителей деревни были эвакуированы. В настоящий момент спасатели пытаются укрепить дамбу.
Информации о жертвах не поступало.
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