В Китае произошел прорыв дамбы

- на втором по величине озере страны

Прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая - Дунтинху, которое находится в провинции Хунань.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное телевидение страны.

В результате наводнения оказались затоплены территории площадью более 50 квадратных километров около деревни Туаньбэй. Около пяти тысяч жителей деревни были эвакуированы. В настоящий момент спасатели пытаются укрепить дамбу.

Информации о жертвах не поступало.

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