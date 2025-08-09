https://news.day.az/politics/1773119.html Монтенегро приветствует парафирование Соглашения об установлении мира между Баку и Ереваном Монтенегро приветствует парафирование Соглашения об установлении мира между Азербайджаном и Арменией. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заместитель премьер-министра Монтенегро по иностранным и европейским делам Филип Иванович заявил в публикации в социальной сети X.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заместитель премьер-министра Монтенегро по иностранным и европейским делам Филип Иванович заявил в публикации в социальной сети X.
"Монтенегро приветствует подписание в Вашингтоне при посредничестве США мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Это важный вклад в обеспечение мира, а также устойчивой региональной стабильности и процветания. Поздравляем лидеров Азербайджана, США и Армении", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
