Монтенегро приветствует парафирование Соглашения об установлении мира между Баку и Ереваном

Монтенегро приветствует парафирование Соглашения об установлении мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заместитель премьер-министра Монтенегро по иностранным и европейским делам Филип Иванович заявил в публикации в социальной сети X.

"Монтенегро приветствует подписание в Вашингтоне при посредничестве США мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Это важный вклад в обеспечение мира, а также устойчивой региональной стабильности и процветания. Поздравляем лидеров Азербайджана, США и Армении", - подчеркнул заместитель премьер-министра.