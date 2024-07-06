Масуд Пезешкиан одержал победу на внеочередных президентских выборах в Иране

Победителем внеочередных президентских выборов, состоявшихся в Иране, стал представитель лагеря "реформаторов" Масуд Пезешкиан.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Предвыборного штаба при МВД Ирана Мохсун Эслами.

По его словам, всего в прошедших вчера выборах приняли участие 30,5 миллиона избирателей. Явка избирателей во втором туре выборов составила 49,8 процента.

Эслами сообщил, что по итогам голосования Масуд Пезешкиан получил около 16,4 миллиона голосов, а Саид Джалили - 13,5 миллиона голосов.

Отметим, что вчера в Иране прошел второй тур президентских выборов 14-го созыва. В связи с президентскими выборами в Иране было создано 58 640 избирательных округов внутри страны и 344 избирательных округа за ее пределами. Проголосовать смог 61 452 321 избиратель.

На прошедших 28 июня в Иране президентских выборах 14-го созыва в первом туре в голосовании приняли участие 24,5 миллиона избирателей. Согласно результатам голосования, экс-министр здравоохранения и представитель лагеря "реформаторов" Масуд Пезешкиан набрал 10,4 миллиона голосов, представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили - 9,47 миллиона голосов, председатель парламента Ирана Мохаммед Багир Галибаф - 3,38 миллиона голосов, а бывший глава министерств внутренних дел и юстиции, консерватор Мустафа Пурмохаммади - 206 тысяч голосов.