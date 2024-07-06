Завершился визит премьер-министра Венгрии в Азербайджан

6 июля завершился визит в Азербайджан премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, находившегося в стране для участия в неформальном саммите глав государств и правительств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в международном аэропорту Физули, где развевались национальные флаги стран ОТГ, был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в аэропорту провожали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.