Новые назначения в правительстве Великобритании

Назначены новые министры иностранных дел и обороны Великобритании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, решение об этом подписал премьер-министр Кир Стармер.

Согласно решению, на пост министра иностранных дел назначен Дэвид Лемми, а на пост министра обороны - Джон Хили.

Кроме того, в новом правительстве пост министра внутренних дел займет Иветт Купер, а пост министра финансов - Рэйчел Ривз.

Отметим, что новым премьер-министром Великобритании стал лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

Напомним, что на выборах в парламент Великобритании 4 июля Лейбористская партия одержала победу значительным большинством голосов. Глава Консервативной партии Риши Сунак ушел с поста премьер-министра.

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