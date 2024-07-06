Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества с Программой развития ООН (ПРООН).

Как передает в субботу Day.Az, об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров в ходе встречи с постоянным представителем ПРООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа.

"Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества с ПРООН, в частности, успешной реализации Страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы", - подчеркнул он.

Байбазаров также проинформировал о готовности страны представить третий Добровольный национальный обзор по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) на Политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке в 2025 году.

"Достижение Целей устойчивого развития является национальным приоритетом Казахстана. Мы уделяем большое внимание обсуждению вопросов реализации целей на разных площадках для поиска оптимальных решений, направленных на устойчивое развитие нашего государства. Добровольный обзор объективно отразит основные достижения, вызовы и возникающие проблемы страны", - добавил он.

Отметим, что деятельность ПРООН направлена на содействие экономическому развитию стран-членов ООН. В партнерстве с правительством Казахстана, общественными организациями, бизнес-сектором, агентствами ООН и другими партнерами в Казахстане реализовано более 200 проектов на сумму свыше 200 млн долларов США.

Среди них проекты по развитию малого и среднего бизнеса, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, экотуризма и других направлений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!