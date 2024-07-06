ЦИК Азербайджана зарегистрировал уполномоченных представителей еще 6 политпартий

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, проходящем 6 июля, помимо партии "Ени Азербайджан", были рассмотрены обращения еще 6 политических партий о регистрации их уполномоченных представителей на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент), назначенных на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос был вынесен на голосование и принят.

Так, ЦИК Азербайджана зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Умид", Партии Великого созидания, Партии демократических реформ, партии "Ана Вэтэн", партии "Мусават" и Партии Классического Народного фронта.

Ранее ЦИК Азербайджана зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Республиканская альтернатива" (REAL), "Ağ Partiya" и Партии гражданской солидарности.

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