В Барселоне прошел протест против массового туризма

Акция протеста против массового туризма прошла в Барселоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, городские правоохранительные органы насчитали почти 3 тыс. участников манифестации.

Протестующие выступили за введение ограничений на туризм. Они также заявили о том, что массовое прибытие в Барселону путешественников влечет за собой рост цен на жилье. В этой связи участники акции призвали власти изменить курс нынешней туристической модели. Митинг прошел под лозунгом "Хватит! Установим пределы на туризм".

21 июня мэр Барселоны Жауме Кольбони сообщил, что планирует к концу 2028 года отказаться от всех туристических апартаментов в городе на фоне роста цен на аренду и покупку квартир в городе. Речь идет примерно о 10 тыс. апартаментах. Председатель правительства Испании Педро Санчес также предложил принять меры, чтобы попытаться контролировать рост количества "туристических квартир" на фоне повышения стоимости жилья для местных жителей.

Барселона является одним из самых популярных направлений для отдыха в Испании. Так, в 2023 году город с населением в 1,6 млн человек посетили более 15 млн туристов.

Ранее в других городах королевства также прошли акции протеста против массового туризма.

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