Как Никол Пашинян сам себя словесно избивал: чем закончится этот мордобой?

Автор: Акпер Гасанов

Вдоволь накатавшись на велосипеде, премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о необходимости разработки новой Конституции. Да, ранее он также уже сотрясал воздух по этому поводу. Причем, каждый раз делая новое, взаимоисключающее заявление, по сути находя в своем собственном лице оппонента, если не сказать антагониста.

Итак, во время обсуждения деятельности Минюста Армении в 2023 году Никол Воваевич утверждал, что его стране нужна новая Конституция, а не поправка к Конституции. В том своем выступлении Пашинян сказал : "Мир меняется, наш регион неизбежно изменится, что бы мы ни думали об этой эволюции, Республика Армения тоже изменится и должна измениться. И в этом случае мы не должны останавливать эту эволюцию, которая сама по себе нелогична, а наоборот, мы должны управлять ситуацией в соответствии с интересами Армении".

Казалось-бы, правильные слова связал он в предложения. Появилась надежда на то, что отрезвление наступило окончательно и бесповоротно. Но, по истечении короткого временного отрезка оказалось, что Пашинян готов выводить самого себя на чистую воду, дезавуируя свои же прежние умозаключения. "Я считаю, что попытка поставить вопрос о внесении поправок в Конституцию Армении на стол переговоров - это торпедирование мирных переговоров", изрек Пашинян в начале июня, в беседе с журналистами.

То есть, Никол Воваевич решил бревном лечь на пути перемен в регионе, на дороге эволюции, на тропинке интересов Армении. И не просто лечь, но и возмутиться тем, как кому-то, сам себя он называть не решился, могла вообще прийти в голову мысль о внесении изменений в Конституцию РА. Странно, что Пашинян сам себя на кол посадить не приказал. Впрочем, факт приседания все же имел место, но мягкий и в словесной форме.

"Гражданин Армении сегодня не считает, что Конституция отражает его понимание и договоренности о правилах жизни с соседом, со своей общиной и другими жителями его государства. Гражданин считает, что правящая элита создала этот текст, заявила о его принятии и фактически внедрила его в Армении", - заявил Пашинян в обращении по случаю дня Конституции Армении. Опять - 25! Перед нами был очередной пример словесной баталии, в которой Пашинян сошелся с Пашиняном, что называется, не на жизнь, а на смерть.

Каким будет следующий раунд этого поединка, кто из двух Пашинянов в итоге победит в этом словесном мордобое- покажет время. Я лишь напомню, что позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева была, есть и будет однозначной, основанной на международных правовых нормах. Это то, чего официальный Ереван избегал всегда, вне зависимости от того, кто находился у власти в этой стране. Пашинян, в этом смысле ничем не отличается от своих предшественников, проводивших политику, которую обоснованно осудил глава нашего государства.

"У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат территориальные претензии к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься. И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно", подчеркнул Президент Азербайджана.

Он эту свою позицию озвучивал не раз, в том числе и в ходе общения с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Так что, мяч давно уже на стороне нынешнего руководства Армении. О том же, сколь ошибочно делать заявления, за которыми ты в итоге не в состоянии стоять, ныне сожалеет, смею полагать и свергнутый Пашиняном третий президент Армении Серж Саргсян, коего граждане РА наградили прозвищем "Чебурашка".

Это ведь он когда-то хвастливо обещал стать первым пассажиром Ходжалинского аэропорта. Ну и что? Прозябает ныне Серж Азатович в забвении, изредка поднимая голову на свалке армянской истории, куда его закинул Никол Воваевич. А Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня аэропорт в Ходжалы. Есть много фото оттуда. И на них виден наш священный триколор. Никакой тряпки, которую карабахские сепаратисты выдавали за свой "флаг" там давно уже нет.

А как прекрасна Шуша без присутствия там карабахской хунты! Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии рекреационного комплекса "Иса булагы" в Шуше. Также глава государства принял генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева. Да, в Шуше пройдет очередное знаковое событие - саммит ОТГ. Наблюдать за которым Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Никол Пашинян будут издалека, в статусе армянских политиков, узнавших силу "Железного кулака". При всех имеющихся между ними различиях, именно неспособность вовремя понять, что Азербайджан всегда добивается поставленной цели, является объединяющим их фактором.