Примитивная ложь Никола Пашиняна о "реальной Армении"

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что протестное движение "Тавуш во имя Родины", возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном, провалилось. Об этом он заявил на 4-ом политическом форуме правящей партии "Гражданский договор" в Анкаване. И тут сразу же возникает резонный вопрос - есть ли у Пашиняна реальный повод для радости? Убежден, что нет.

Начнем с того, что ему и далее следовало бы игнорировать Баграта Галстаняна. Празднование же победы над столь мелкой политической фигурой, которая создана двумя бывшими президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном при активном участии ААЦ и лично католикоса всех армян Гарегина II, указывает на истинный, мелкий политический калибр самого Пашиняна.

Кроме того, никуда не делся и еще долго не денется раскол в армянском обществе. От политического фиаско Никола Воваевича в очередной раз спасло то, что его оппонентами являются те, кто настолько омерзителен большей части армянского общества, что оно готово делать выбор в пользу Пашиняна, когда речь идет о меньшем из зол. При появлении иной политической силы, менее заамаранной, крах Пашиняна будет неизбежным.

Сам премьер-министр Армении этого не признает. Он убежден, что движение, возглавляемое провокатором в рясе потерпело неудачу, поскольку армянское общество понимает и принимает идею "реальной Армении", которую выдвинула власть 1-2 года назад. Вместе с тем премьер убежден, что эта идея принадлежит армянскому обществу, а не ему или его партии.

"Наконец в Армении появилась политическая сила, которая берет идеи из народа и формирует их как политическую идеологию. Народ не объект, а субъект этой идеологии. Правящее большинство является спикером общества", - заявил Пашинян. Он уверен, что впервые за тысячелетнюю историю идеология народа может стать государственной. Что касается вопроса о том, что такое "реальная Армения", то, по словам Пашиняна, это та Армения, где народ хочет не страдать и бороться, а просто жить.

И тут стоит напомнить, что Пашинян пришел к власти в Армении вовсе не год или два года назад, а в 2018 году. То есть, у него было немало времени, чтобы создать "реальную Армению" не доводя дело до войны с Азербайджаном. Он этого не сделал. Точнее, он сделал все с точностью до наоборот. Это он, с первых дней прихода к власти, формировал ту повестку, которая привела к войне. Это он заигрывал с карабахской хунтой, выделяя сепаратистам финансовую помощь из госбюджета РА и оказывая им военную помощь.

Это он кричал о том, что "Карабах-это Армения и точка". Это он спровоцировал военные столкновения в товузском направлении летом 2020 года. Это он отдал приказ начать провокационные действия, которые привели к началу 44-дневной войны. Это он, в ходе 44-дневной войны, отдал приказ бомбить мирные азербайджанские города Гянджу, Барду и Мингячевир, в результате чего погибли и получили ранения азербайджанские старики, женщины и дети.

Это он, даже после 44-дневной войны, отдал приказ осуществлять "минный террор" против Азербайджана, продолжая финансировать и вооружать карабахских сепаратистов. Доказательство последнего недавно обнародовал последний глава карабахской хунты Самвел Шахраманян. По его словам, до проведения однодневной антитеррористической операции в Карабахском регионе Азербайджана, так называемая "армия обороны Карабаха" подчинялась Министерству обороны Армении и являлась его территориальным подразделением, о чем премьер-министр Армении Никол Пашинян "прекрасно понимает".

"До последнего дня "армия обороны Карабаха" подчинялась правительству Армении и являлась структурным подразделением Министерства обороны Армении", - заявил Шахраманян в беседе с журналистами. И это было не все. "Что касается того, что мы оставили там на миллиарды исправного оружия... Никол Пашинян должен хорошо знать, на чьем балансе находилось вооружение, кто отвечал за это вооружение, кому подчинялась "армия обороны", - заявил Шармазанян.

Он не озвучил ничего такого, о чем не знали бы в Азербайджане. Но он доказал лживость постулатов Никола Пашиняна, лицемерность его политики. Армении никто и никогда не мешал "просто жить". Проблема была лишь в том, что "просто жить" многие армяне хотели на оккупированных территориях Азербайджана, варварски грабя наши природные ресурсы.

Сейчас, после серии военно-политических фиаско, мы снова видим нежелание руководства Армении делать реальные шаги к миру. Пашинян и его команда не хотят извлекать из Конституции РА пункты, содержащие территориальные претензии к Азербайджану. Попутно, Армения активно вооружается, закупая и наступательное оружие. Все это совсем не укладывается в логику "реальной Армении", жители которой, как врет Пашинян, хотят "просто жить". Но все это укладывается в логику армянского реваншизма. Следование которому может привести к новой войне, которая может стать губительной для армянской государственности.