Армения в поисках "нового папы": так и до Африки дойти не долго

Автор: Акпер Гасанов

Действия Армении очень напоминают попытки ребенка из детского дома, не знающего своих родителей, найти их. Ее население с ранних лет живет мифами о "великом" прошлом самого мелкого государства Южного Кавказа. И это несоответствие мифов и реальности и вынуждает армян переживать когнитивный диссонанс, шарахаясь из стороны в сторону в поисках попыток найти точку опоры.

К чему это я? К тому, что правительство Армении признало Палестину. Не она первая, не она последняя- Армения стала 145-й страной, признавшей палестинское государство. Но тут важно понять, что выиграло армянское государство от этого шага? Пока нет никаких явных, очевидных плюсов для РА от случившегося. А вот минусы есть. Например, Министерство иностранных дел Израиля вызвало армянского посла в Тель-Авиве, чтобы вынести ему строгий выговор.

"Признание Арменией палестинского государства является призом для террористов и убийц из ХАМАС и других палестинских группировок. Этот шаг будет иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений Израиля и Армении", - написал в своем Telegram-канале советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман. Но это было то, о чем в Израиле заявили открыто. А ведь есть то, о чем там промолчали, но сделали выводы.

Это я к тому, что совсем недавно в израильских и армянских СМИ активно разгонялась информация о том, что Армения ищет новые источники для закупок передовых систем обороны и рассматривает возможность приобретения израильской системы ПВО Barak 8 (MR-SAM), ракеты класса "земля-воздух". Вряд ли стоит особо подчеркивать, что после признания Арменией палестинского государства о такой сделке можно забыть раз и навсегда.

В поистине идиотском, иного слова просто не подобрать, оказались те израильские журналисты, политики, блогеры, которые выступали за углубление отношений с Арменией. Мягко говоря, в двусмысленном положении оказались и многие американские политики и конгрессмены, которые всегда "топили" за Армению. Они не могут не учитывать позицию мощнейшего еврейского лобби в США. А оно явно и негативно отреагирует на действия официального Еревана.

В общем, куда ни кинь- всюду клин. Но трагикомичность ситуации состоит в том, что Армению за признание Палестины благодарит ХАМАС, который признан террористической организацией не только Израилем, но и Канадой, США, Японией, Новой Зеландией, Европейским Союзом, Организацией американских государств. При этом, хвалят Армению за этот шаг арабские, мусульманские государства.

Как, в сложившихся условиях, Армения может всерьез заявлять о своих планах по "присоединению к большой европейской семье", как пишут в СМИ РА?! Исходя из последних шагов официального Еревана, иронично можно предположить, что Армения мечтает о членстве в Лиге арабских государств или в Организации исламского сотрудничества. Утрирую и шучу, конечно, но уж больно комичными выглядят шараханье официального Еревана.

Мы же помним, что были времена, когда в Армении все от мала до велика криком кричали про нерушимость союза с Россией. Еще бы немного и армяне назвали себя славянским народом. Но, сейчас от всего этого хаотично открещиваются. Ищут "нового папу". Не первый, замечу, год длятся эти поиски.

В частности, в 2018 году, после так называемой "шашлычной революции", в Ереване был проведен 17-ый саммит Международной организации франкофонии. Тут уместно напомнить, что впервые термин "франкофония" был употреблен в 1880 году французским географом Онезимом Реклю, который в своей научной классификации жителей планеты решил исходить от языка, на котором они говорят. Вплоть до официального учреждения Франкофонии как международного института это понятие обозначало географические территории, где распространен французский язык, или совокупность людей, говорящих по-французски.

Как бы французский язык все же не является, мягко говоря, основным в Армении. Но это не помешало РА затесаться в ряды МОФ, явно с расчетом на обретение "политической крыши" или же "нового папы". Где еще Армения намерена искать своего "нового папу" и заглянет ли она, в ходе этих поисков, и в Африку- покажет время. Но уже сейчас можно констатировать, что выглядит все это жалко и анекдотично.