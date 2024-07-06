Турецкая Республика Северного Кипра станет региональным узлом гражданской авиации.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.

"Чрезвычайно значимо и исторично, что Турецкая Республика Северного Кипра представлена сегодня в древнем городе Шуша как неотделимая часть тюркского мира. Это имеет первостепенное значение и является историческим событием.

Что касается транспортного сообщения, я считаю, что аэропорт Эрджан, аэропорт Гечиткале и международно признанный порт Газимагуса предлагают различные возможности для Организации тюркских государств. Турецкая Республика Северного Кипра станет региональным узлом гражданской авиации и надежной транзитной страной в морском сообщении. Наше профильное министерство подало заявку в Секретариат Организации тюркских государств по поводу порта Газимагуса", - сказал он.

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