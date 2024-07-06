Арестован лжеветеран

Сотрудники отдела полиции города Ширван задержали Талеха Гадирова, подозреваемого в серии преступлений, связанных с шантажом и вымогательством.

По данным следствия, мужчина разработал хитроумную схему обмана. Представляясь ветераном, он втирался в доверие к гражданам, а затем использовал полученную информацию для шантажа. Преступник угрожал распространением компрометирующих сведений, если жертвы не выполняли его финансовые требования.

Как сообщила региональная пресс-служба МВД, в ходе расследования выяснилось, что Т.Гадиров уже успел присвоить 1 000 манатов у одного из жителей Ширвана. Кроме того, он пытался вымогать аналогичную сумму у другого гражданина, передает Day.Az.

Следственный отдел городской полиции возбудил уголовное дело по факту мошенничества и шантажа. В настоящее время ведется расследование.

Правоохранительные органы призывают граждан, которые могли пострадать от действий Т.Гадирова, сообщить об этом в полицию.

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