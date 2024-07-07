В Азербайджане произошло землетрясение

В Гаджигабульском районе произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что магнитуда землетрясения составила 3,1.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

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