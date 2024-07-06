В Турции упал метеорит

Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Турецкое космическое агентство (Türkiye Uzay Ajansı).

"Метеорит, увиденный в небе этой ночью в разных частях нашей страны, вызвал восторг", - говорится в сообщении агентства в соцсети X (бывш. Twitter).

Жители турецких городов, в том числе Стамбула, Бурсы и других, поделились многочисленными видео с падающим метеоритом в ночь на субботу.

В агентстве также отметили, что цвета, которые образуются при попадании метеоритов в атмосферу, имеют отличия в зависимости от нескольких факторов, в том числе на цвет влияет химический состав метеорита, его скорость и газы, присутствующие в атмосфере Земли.