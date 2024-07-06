Названа единственная открытая сухопутная граница Азербайджана

Сегодня единственной открытой сухопутной границей Азербайджана является таможенный пост с Турцией - Садарак.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил начальник Главного таможенного управления Нахчывана Вугар Алиев во время визита 5-6 июля членов Общественного совета при Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана и представителей СМИ в Главное таможенное управление Нахчывана.

В.Алиев отметил, что в течение дня обслуживается около 2500-3000 граждан.

"В то же время, мы обслуживаем около 350-400 легковых автомобилей. Пропускной пункт работает 24 часа в сутки. Граждане, зарегистрированные в Нахчыване, могут свободно посещать братское государство. В то же время граждане Турции могут с комфортом приезжать в Нахчыван", - добавил он.

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