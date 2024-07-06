Мир между Азербайджаном и Арменией принесет пользу для более широкого региона.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.

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