https://news.day.az/politics/1673127.html Мир между Азербайджаном и Арменией принесет пользу для более широкого региона - Джевдет Йылмаз
Мир между Азербайджаном и Арменией принесет пользу для более широкого региона - Джевдет Йылмаз
Мир между Азербайджаном и Арменией принесет пользу для более широкого региона.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.
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