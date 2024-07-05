В ХАМАС исключили присутствие иностранных военных в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергает планы появления иностранных сил в секторе Газа под любым предлогом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале движения, передает Day.Az.

В посте указано, что ХАМАС подтверждает неприемлемость проектов или предложений, которые пренебрегают волей палестинского народа по будущему управлению анклавом, а также заявлений по поводу возможного "вторжения" иностранных сил в Газу под любым предлогом.

4 июля министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна и ХАМАС максимально приблизились к подписанию соглашения о приостановке огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

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