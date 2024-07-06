Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
24 июня
|
1,7
|
1 июля
|
1,7
|
25 июня
|
1,7
|
2 июля
|
1,7
|
26 июня
|
1,7
|
3 июля
|
1,7
|
27 июня
|
1,7
|
4 июля
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0113 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0095 маната и составил 1,8304 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
24 июня
|
1,8181
|
1 июля
|
1,8284
|
25 июня
|
1,8257
|
2 июля
|
1,8241
|
26 июня
|
1,8257
|
3 июля
|
1,8262
|
27 июня
|
1,8179
|
4 июля
|
1,8337
|
28 июня
|
1,8170
|
5 июля
|
1,8397
|
Средний курс за неделю
|
1,8209
|
Средний курс за неделю
|
1,8304
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0007 маната. Средневзвешенный понизился остался без изменений и составил 0,0194 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
24 июня
|
0,0191
|
1 июля
|
0,0198
|
25 июня
|
0,0193
|
2 июля
|
0,0196
|
26 июня
|
0,0193
|
3 июля
|
0,0194
|
27 июня
|
0,0193
|
4 июля
|
0,0192
|
28 июня
|
0,0199
|
5 июля
|
0,0191
|
Средний курс за неделю
|
0,0194
|
Средний курс за неделю
|
0,0194
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0521 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
24 июня
|
0,0518
|
1 июля
|
0,0519
|
25 июня
|
0,0516
|
2 июля
|
0,0521
|
26 июня
|
0,0516
|
3 июля
|
0,0522
|
27 июня
|
0,0518
|
4 июля
|
0,0522
|
28 июня
|
0,0515
|
5 июля
|
0,0521
|
Средний курс за неделю
|
0,0517
|
Средний курс за неделю
|
0,0521
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре