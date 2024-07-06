Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 июня 1,7 1 июля 1,7 25 июня 1,7 2 июля 1,7 26 июня 1,7 3 июля 1,7 27 июня 1,7 4 июля 1,7 28 июня 1,7 5 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0113 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0095 маната и составил 1,8304 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 24 июня 1,8181 1 июля 1,8284 25 июня 1,8257 2 июля 1,8241 26 июня 1,8257 3 июля 1,8262 27 июня 1,8179 4 июля 1,8337 28 июня 1,8170 5 июля 1,8397 Средний курс за неделю 1,8209 Средний курс за неделю 1,8304

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0007 маната. Средневзвешенный понизился остался без изменений и составил 0,0194 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 июня 0,0191 1 июля 0,0198 25 июня 0,0193 2 июля 0,0196 26 июня 0,0193 3 июля 0,0194 27 июня 0,0193 4 июля 0,0192 28 июня 0,0199 5 июля 0,0191 Средний курс за неделю 0,0194 Средний курс за неделю 0,0194

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0521 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 24 июня 0,0518 1 июля 0,0519 25 июня 0,0516 2 июля 0,0521 26 июня 0,0516 3 июля 0,0522 27 июня 0,0518 4 июля 0,0522 28 июня 0,0515 5 июля 0,0521 Средний курс за неделю 0,0517 Средний курс за неделю 0,0521

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