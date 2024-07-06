Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

24 июня

1,7

1 июля

1,7

25 июня

1,7

2 июля

1,7

26 июня

1,7

3 июля

1,7

27 июня

1,7

4 июля

1,7

28 июня

1,7

5 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0113 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0095 маната и составил 1,8304 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

24 июня

1,8181

1 июля

1,8284

25 июня

1,8257

2 июля

1,8241

26 июня

1,8257

3 июля

1,8262

27 июня

1,8179

4 июля

1,8337

28 июня

1,8170

5 июля

1,8397

Средний курс за неделю

1,8209

Средний курс за неделю

1,8304

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0007 маната. Средневзвешенный понизился остался без изменений и составил 0,0194 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

24 июня

0,0191

1 июля

0,0198

25 июня

0,0193

2 июля

0,0196

26 июня

0,0193

3 июля

0,0194

27 июня

0,0193

4 июля

0,0192

28 июня

0,0199

5 июля

0,0191

Средний курс за неделю

0,0194

Средний курс за неделю

0,0194

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0521 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

24 июня

0,0518

1 июля

0,0519

25 июня

0,0516

2 июля

0,0521

26 июня

0,0516

3 июля

0,0522

27 июня

0,0518

4 июля

0,0522

28 июня

0,0515

5 июля

0,0521

Средний курс за неделю

0,0517

Средний курс за неделю

0,0521

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