Джейхун Байрамов проинформировал коллег из ОТГ о фактическом состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше проинформировал коллег о фактическом состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в субботу Day.Az со ссылкой на Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что министр предоставил коллегам обширную информацию о региональных событиях и масштабных восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

Также были подчеркнуты инициативы по укреплению ОТГ, перспективы межсекторального сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций, окружающей среды и других сферах.

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