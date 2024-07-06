Задержаны лица, пытавшиеся переправить из Ирана в Азербайджан более 15 кг наркотиков

3 июля в 23:27 на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, был зафиксирован факт нарушения государственной границы из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики двумя лицами.

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-центре Госпогранслужбы Азербайджана, нарушители границы, не подчинившиеся приказу "Стой!" пограничников, попытались скрыться.

"В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О государственной границе" были произведены предупредительные выстрелы в воздух и нарушители были задержаны.

В ходе расследования было установлено, что задержанные являются жителями Газахского района - Тарвердиев Анар Рафаил оглу (1981 года рождения) и Джарчиев Сарвар Мехман оглу (1983 года рождения).

При них было обнаружено и изъято 15 килограммов 25 граммов наркотических средств (15 килограммов марихуаны; 25 граммов опиума).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

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