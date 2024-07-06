Самая сильная поддержка сегодняшним глобальным испытаниям - это единство тюркского мира

Самая сильная поддержка сегодняшним глобальным испытаниям - это единство и солидарность тюрского мира.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Он отметил, что ОТГ является самым конкретным проявлением единства и солидарности.

"Мы все гордимся уровнем сотрудничества, достигнутым ОТГ. В то время, когда мировые экономические центры тяжести меняются, а значение нашей географии возрастает, я верю, что мы, как тюркский мир, будем и дальше укреплять отношения между нашими странами. Я искренне верю, что Тюркский инвестиционный фонд внесет большой вклад в экономическое и коммерческое развитие тюркского мира. Хочу отметить, что мы рады, что Венгрия также подала заявку на членство в фонде", - добавил он.

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