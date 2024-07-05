Анкара приложит усилия для возобновления зернового коридора

Турция рассчитывает на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате путем создания зернового коридора для поставок сельхозпродукции через свою территорию не на Запад, а в страны Африки и другие регионы, испытывающие проблемы с продовольственной безопасностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, возвращаясь из Астаны.

"Мы проводим переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Володимиром Зеленским. Обсуждаем на них, куда может привести наше посредничество, насколько оно может быть эффективным", - сказал турецкий лидер.

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