Узбекистан готов оказать Азербайджану всякую поддержку в рамках COP29.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.

"Этот регион наиболее уязвим к изменению климата. Я верю, что мы сможем создать центр для борьбы с изменениями климата. COP29 станет великим историческим мероприятием для всех стран ОТГ. Желаю всяческих успехов Азербайджану. Мы готовы участвовать активно в этом мероприятии и оказывать всяческую помощь Азербайджану", - сказал он.

Далее, Шавкат Мирзиёев упоямнул, что объем торговли в рамках ОТГ вырос на 27 процентов.

"Ожидается рост и в этом году, и мы заинтересованы в сохранении этой тенденции. Кроме того, в рамках организации созданы цифровые системы. Надеюсь, что удастся создать Совет управления железными дорогами внутри нашей организации и создать его штаб-квартиру в Ташкенте", - добавил президент Узбекистана.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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