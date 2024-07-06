Армения и США проведут совместные военные учения

Совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024 пройдут в Армении с 15 по 24 июля, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса.

Как указывает минобороны Армении, учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Целью маневров названы повышение уровня слаживания подразделений, принимающих участие в международных миротворческих миссиях, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения.

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