Почему в одних самолетах турбулентность переносится гораздо легче, нежели в других?

В одних самолётах турбулентность переносится гораздо легче, нежели в других. Это связано с их размерами, массой и конструкцией - всё это влияет на способность авиасудов справляться с воздушными потоками, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По информации News Week, крупные и тяжелые самолёты более устойчивы к турбулентности из-за своей большой массы и инерции. Авиалайнеры могут справляться с экстремальными условиями, несмотря на волнения, вызванные недавними случаями сильной турбулентности. Один из таких случаев, например, произошёл на борту рейса авиакомпании Air Europa в понедельник, где пострадали 30 человек. Инцидент случился на Boeing 787-9 Dreamliner, летевшем из Мадрида в Монтевидео.

Бывший пилот авиакомпании Ленни Ли, объяснил, что "крупные и тяжёлые самолёты, летающие в устойчивом состоянии, более устойчивы к турбулентности, чем меньшие и легкие самолёты". Это связано с их большой массой, которая помогает снизить влияние воздушных потоков. Они также способны предсказывать и избегать турбулентности за счёт более высокоточных систем управления полётами.

Как отмечалось в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, за последние 40 лет наблюдается увеличение чистой воздушной турбулентности, особенно над США и Северным Атлантическим регионом, где самолёты часто находятся в воздухе. Профессор Дэн Бабб из Университета Невады в Лас-Вегасе, авиационный историк и бывший пилот авиакомпании, также отметил, что "как и самолёты меньшего размера, так и крупные могут сталкиваться с сильной турбулентностью". Это доказывает истории авиации, когда тяжелые самолёты сталкивались с критической тряской, включая те, что закончились трагедиями.

Тем не менее пассажирам важно понимать, что турбулентность, хотя и может быть неприятным явлением, обычно не представляет опасности для самолёта. Эксперты посоветовали следить за инструкциями экипажа и использовать ремни безопасности во время полётов для обеспечения безопасности и комфорта.

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