https://news.day.az/officialchronicle/1673001.html В Шуше состоялся неофициальный обед президентов Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана
В Шуше состоялся неофициальный обед президентов Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана
5 июля в Шуше состоялся неофициальный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.
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