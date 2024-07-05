В Шуше состоялся неофициальный обед президентов Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана

5 июля в Шуше состоялся неофициальный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ