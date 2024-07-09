Самый жаркий июнь

Июнь, как свидетельство продолжающихся изменений климата, стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Как сообщает Day.Az об этом говорится в последнем отчете службы ЕС по изменению климата Copernicus. По данным, температура в прошлом месяце была на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Это был двенадцатый месяц подряд, когда температура достигла или превысила порог в 1,5 градуса.

На конференции по климату 2015 года в Париже мировое сообщество поставило перед собой цель ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Многие эксперты по климату полагают, что порог в 1,5 градуса в любом случае больше невозможно поддерживать.

По данным Copernicus, за весь период с июля 2023 года по июнь 2024 года глобальная температура была на 1,64 градуса выше среднего доиндустриального уровня. В течение этого периода каждый месяц был самым теплым в мире с момента наблюдений.

Особенно жарко было на юго-востоке континента и в Турции, тогда как температура в Западной Европе, Исландии и северо-западе России была близка к средней или ниже нее. Июнь был более влажным, чем в среднем, в Исландии, Центральной Европе и на большей части юго-западной Европы "с обильными осадками, приведшими к наводнениям в нескольких регионах Германии, Италии, Франции и Швейцарии".

По словам ученых, за пределами Европы температура была выше средней в восточной Канаде, западной части США, Мексике, Бразилии, северной Сибири, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и западной Антарктиде.

Директор Copernicus Карло Буонтемпо предупреждает, что это больше, чем просто статистический курьез, это иллюстрирует серьезное и продолжающееся изменение климата. "Даже если эта конкретная серия экстремальных явлений в конечном итоге закончится, мы неизбежно увидим новые рекорды, поскольку климат продолжает нагреваться", - отмечает К.Буонтемпо.

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