Врач рассказала, как защититься от рака мозга

Качественный сон, потребление достаточного количества жирных кислот омега-3, сохранение стройности и физическая активность снижают риск развития рака мозга. Об этом изданию Daily Mail рассказала Сара Мид, нейроонколог из больницы Харборн в Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, регулярные тренировки на свежем воздухе и поддержание здорового веса помогают укрепить иммунную систему. Усиление иммунной функции способствует более эффективному обнаружению и устранению в организме клеток, которые в дальнейшем могут трансформироваться в раковые. Физическая активность также снижает системное воспаление и предотвращает производство избыточного количества гормонов роста. Эти факторы повышают эффективность деления всех клеток организма, в числе которых раковые.

Доктор Мид подчеркнула, что для профилактики рака мозга необходимо правильно и сбалансированно питаться. Она порекомендовала ограничить долю жирной и сладкой пищи в рационе в пользу овощей и фруктов. Однако от жирных кислот омега-3, которые содержатся в рыбе, отказываться не стоит. Они важны для поддержания здоровья мозга.

Не менее важно соблюдать режим дня и восполнять энергию с помощью качественного сна. Нейроонколог уточнила, что здоровый взрослый человек должен спать около семи-девяти часов в сутки. Продолжительность ночного сна также может варьироваться в зависимости от возраста и особенностей здоровья человека. Недостаток сна или его плохое качество (например, прерывистость) коррелируют с преждевременным "износом" клеток и накоплением повреждений ДНК, повышающих риск развития рака мозга (и других видов заболевания).

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