Глава ЦИК Азербайджана о создании новых избирательны участков на освобожденных территориях

В настоящее время количество избирательных участков на освобожденных территориях составляет 26.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на проходящем сегодня заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что процесс "Большого возвращения" продолжается и количество участков будет увеличиваться.

"Вопрос создания новых избирательных участков на освобожденных территориях будет рассмотрен на следующих заседаниях", - добавил Панахов.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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