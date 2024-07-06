В Берлине остановили марш турецких футбольных фанатов

Полиция Берлина остановила марш турецких фанатов перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Нидерландов из-за демонстрации болельщиками, как утверждается властями, "националистического" жеста.

"Во время марша фанатов турецкие болельщики массово показывали жест "Серых волков". Поэтому сотрудники полиции остановили шествие и попросили фанатов воздержаться от демонстрации этого знака. Марш фанатов не является платформой для политических сообщений", - говорится в заявлении местной полиции, размещенном в Х (ранее Twitter).

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал турецкого защитника Мериха Демирала на два матча чемпионата Европы. До этого сборная Турции со счетом 2:1 обыграла команду Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Германии. Демирал стал автором дубля. После второго забитого мяча игрок показал жест "Серые волки".

3 июля телеканал CNN TÜRK со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что внешнеполитическое ведомство Турции вызвало посла ФРГ в Анкаре Юргена Шульца из-за начатого УЕФА дисциплинарного расследования в отношении Демирала.

Отметим, что МИД Турции заявил о недопустимости этого расследования со стороны УЕФА и назвал отношение к этому властей ФРГ политически мотивированным и ксенофобским. Позже Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Турции в Берлине из-за жеста Демирала.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Турции 6 июля сыграет с командой Нидерландов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично присутствовать на данном матче.

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