В Шуше проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ - ФОТО
В Шуше проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.
Встреча проходит в рамках саммита глав государств и правительств ОТГ.
Выступая на заседании, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что данное мероприятие будет способствовать развитию организации.
"Мы уверены, что эта важная встреча будет способствовать максимизации потенциала организации и существующего сотрудничества", - добавил он.
Перед заседанием главы МИД сделали совместное фото.
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