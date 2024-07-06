В Шуше проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ

В Шуше проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Встреча проходит в рамках саммита глав государств и правительств ОТГ.

Выступая на заседании, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что данное мероприятие будет способствовать развитию организации.

"Мы уверены, что эта важная встреча будет способствовать максимизации потенциала организации и существующего сотрудничества", - добавил он.

Перед заседанием главы МИД сделали совместное фото.

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