В Баку прошел вечер памяти Вагифа Самедоглу с участием известных деятелей культуры

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел вечер музыкальной поэзии, посвященный 85-летию со дня рождения видного писателя, драматурга, сценариста, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного поэта Азербайджана Вагифа Самедоглу, сообщает Day.Az.

В программе приняли участие вдова Вагифа Самедоглу, доктор философии Нушаба Бабаева-Векилова, народные писатели Анар Рзаев, Чингиз Абдуллаев, народные поэты Сабир Рустамханлы, народные артисты Рамиз Гасаноглу, Фаик Агаев, Валех Керимов, заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев, заслуженные артисты Эмиль Афрасияб и Лала Мамедова, чтец Кямран Юнис, участница "Евровидения" Самира Эфенди, лауреат международных конкурсов Вургун Векилов, исполнители Мехин, Забита Алиева, Ровшан Дживишов, рэпер Promete. Ведущей мероприятия была писательница Пярвин Нуралиева.

Были продекламированы стихи Вагифа Самедоглу, исполнены музыкальные произведения, выступившие поделились воспоминаниями. Мастер был многогранной личностью, творческую деятельность он начал в области музыки, а затем занялся литературной деятельностью, и в двух этих сферах добился больших успехов.

Вагиф Самедоглу родился пятого июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Выпускник Музыкальной школы имени Бюльбюля, Азербайджанской государственной консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году выходит его первый литературный сборник "Yeddi şeir" (Семь стихотворений), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar". С 1970 года Вагиф Самедоглу являлся членом Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 годы он работал преподавателем по классу фортепиано в Азербайджанской государственной консерватории. В 1968-1971 годах возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. В 1982-1985 годах - заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, 1992-1994 годы - главный редактор газеты "Oğuz eli".

Его талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три книги - "Günün bəxti" ("Счастье дня"), "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе.

Всенародную любовь заслужили такие кинокартины, снятые по произведениям Вагифа Самедоглу, как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки пьес "Uca dağ başında" ("На вершине горы"), "Lotereya", "Yayda qartopu oyunu" ("Игра в снежки летом"), "Generalın son əmri" ("Последний приказ генерала"), "Mamoy kişinin yuxuları" ("Сны Мамой-киши").

Вагиф Самедоглу скончался 28 января 2015 года в Баку.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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