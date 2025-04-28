https://news.day.az/world/1748256.html В Южной Корее совершено нападение на школу В Южной Корее вооруженный ученик напал на педагога и детей, в результате чего пострадали шесть человек. Как передает Day.Az, об этом пишет агентство "Рёнхап". Атака произошла в городе Чхонджу в 110 км к югу от Сеула. Нападавший нанес учителю и пяти ученикам ранения в области лица и живота, но все они не угрожают жизни.
В Южной Корее совершено нападение на школу
В Южной Корее вооруженный ученик напал на педагога и детей, в результате чего пострадали шесть человек.
Как передает Day.Az, об этом пишет агентство "Рёнхап".
Атака произошла в городе Чхонджу в 110 км к югу от Сеула. Нападавший нанес учителю и пяти ученикам ранения в области лица и живота, но все они не угрожают жизни. Среди пострадавших никто не находится в критическом состоянии.
Сам нападавший после атаки бросился в близлежащее водохранилище, но был спасен и переведен в больницу. Сейчас полиция и следователи изучают мотивы ученика и обстоятельства произошедшего.
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