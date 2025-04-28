https://news.day.az/world/1748249.html Сильный шторм обрушился на Тегеран - есть жертвы Два человека погибли в результате сильного шторма, который обрушился на столицу Ирана вечером в воскресенье. Как передает Day.Az, об этом сообщил местным СМИ директор управления скорой помощи провинции Тегеран Мухаммед Исмаил Тавакколи. По его словам, в результате стихии пострадал 41 человек.
Сильный шторм обрушился на Тегеран - есть жертвы
Два человека погибли в результате сильного шторма, который обрушился на столицу Ирана вечером в воскресенье.
Как передает Day.Az, об этом сообщил местным СМИ директор управления скорой помощи провинции Тегеран Мухаммед Исмаил Тавакколи.
По его словам, в результате стихии пострадал 41 человек. Двенадцати пострадавшим оказана амбулаторная помощь, двадцать девять госпитализированы в столичные больницы.
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