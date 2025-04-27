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ФК "Карабах" в 12-й раз стал чемпионом Азербайджана

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" стал победителем сезона 2024-2025 Мисли премьер-лиги по футболу. Как передает Day.Az, в 32-м туре агдамский клуб завоевал золотые медали за 4 тура до конца чемпионата, сыграв на выезде вничью с "Сабахом" со счетом 1:1.