https://news.day.az/sport/1748215.html ФК "Карабах" в 12-й раз стал чемпионом Азербайджана Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" стал победителем сезона 2024-2025 Мисли премьер-лиги по футболу. Как передает Day.Az, в 32-м туре агдамский клуб завоевал золотые медали за 4 тура до конца чемпионата, сыграв на выезде вничью с "Сабахом" со счетом 1:1.
ФК "Карабах" в 12-й раз стал чемпионом Азербайджана
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" стал победителем сезона 2024-2025 Мисли премьер-лиги по футболу.
Как передает Day.Az, в 32-м туре агдамский клуб завоевал золотые медали за 4 тура до конца чемпионата, сыграв на выезде вничью с "Сабахом" со счетом 1:1.
Таким образом, команда Гурбана Гурбанова в 12-й раз стала чемпионом Азербайджана.
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