В Таиланде задумались над сокращением срока безвизового режима
Таиланд захотел пересмотреть длительность безвизового режима для иностранцев и сократить срок с 60 до 30 дней.
Как передает Day.Az, об этом сообщил государственный департамент королевства по связям с общественностью, его заявление приводит ТАСС.
Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават распорядилась уменьшить продолжительность безвизового въезда из-за того, что некоторые туристы нарушали законы: оставались дольше положенного или работали нелегально. Теперь соответствующие ведомства изучают эффективность системы, которая должна способствовать развитию туризма.
Уточняется, что сейчас 60-дневный безвизовый въезд действует для туристов из 93 стран. При этом для России Таиланд готов сделать исключение, если у гостей будет потребность находиться в королевстве более 30 дней.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре