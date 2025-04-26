В Лондоне проходят митинги индийской и пакистанской диаспор

Уже несколько дней на улицах Лондона неспокойно, индийские и пакистанские диаспоры проводят митинги и периодически вступают в столкновения, которые пытается пресекать британская полиция, передает Day.Az.

На данном видео индийцы держат бутылки с водой, чтобы поиздеваться над пакистанцами в Лондоне и кричат им, что в Пакистане скоро не будет воды.