Оплеванная мадам Луазо: о визите в Баку Каи Каллас

Автор: Акпер Гасанов

Это было феерично. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас прибыла сегодня в Баку, где была удостоена встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД нашей страны Джейхуном Байрамовым. Кроме того, она сделала ряд заявлений.

"Европейский союз оказывает поддержку достижению устойчивого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнула Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана.

По ее словам, Евросоюз продолжает взаимодействовать с обеими сторонами: "Мы и в дальнейшем будем прилагать усилия для установления прочного мира в регионе".

В ответ Д.Байрамов напомнил, что два дня назад во время массового шествия в Армении звучали призывы, полные ненависти к Азербайджану и Турции.

"Там же были сожжены флаги Азербайджана и Турции, это совершенно неприемлемо. К сожалению, аналогичные действия происходили вчера и в столице Франции Париже, хоть и в меньшем масштабе", - констатировал он.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что осквернение государственных символов других стран является преступлением, в том числе согласно законодательствам этих двух стран.

"Баку ждет от правительств Армении и Франции практических шагов в соответствии с их законодательством касательно этих инцидентов. Власти должны пресекать подобные действия, которые являются постыдными для общества, - добавил он.

И это обоснованная позиция. Потому, что имел место анонс факельного шествия и сожжения флагов Турции и Азербайджана со стороны организаторов данного ужасающего шабаша. Но ничего для его пресечения и для осуждения виновных в случившемся в Армении сделано не было.

Соответственно, все те политики разного пошиба из тех или иных стран, что требуют от официального Баку подписания мирного договора с Арменией и, что еще более поразительно, обвиняют нашу страну в мифических "преступления против карабахских армян", должны были бы громко и внятно осудить случившееся в Ереване. Но осуждения не было. Заткнулись все эти дамы и господа. Чем доказали свою необъективность, если не сказать ангажированность.

Но, вернемся к Кае Каллас. Она заявила, что Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза и что наша страна играет большую роль в энергоснабжении ЕС. А еще она поблагодарила Азербайджан за гуманитарную помощь, оказанную Украине. Все, сказанное ею, является абсолютной правдой. И, что очень важно, ничего подобного нельзя сказать про Армению. Эта страна может только вымаливать политическую, военную и финансовую поддержку у ЕС, не будучи в состоянии что-либо дать в ответ.

Армения также ничем и никогда не помогла Украине. Наоборот, на временно оккупированные территории этой страны совершали визиты армянские политики. И в ЕС это, наверняка, зафиксировали. Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно подчеркивает, что наша страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. А кто и когда слышал такие заявления от премьер-министра или президента Армении?! Риторический вопрос.

Но даже не это самое интересное в данной истории. В буквальном смысле слова оплеванными могут считать себя греческий депутат Европейского парламента Фрагкос Эммануил Фрагкулис и представляющая Францию депутат Европарламента Натали Луазо. Ведь они публично требовали от Каи Каллас не совершать визит в Баку. Причем, используя в качестве "аргументов" примитивную ложь. Например, утверждение о том, что "Армения защищает свои земли от Азербайджана".

И это при том, что и Первая карабахская война, и 44-дневная война, и однодневная антитеррористическая операция проводились на всем миром признанной территории Азербайджана. Но ничего иного, кроме примитивной лжи, от проармянских политиков в Европарламенте и ждать не стоило. Ведь та же мадам Луазо давно и открыто защищает интересы Армении, она награждена медалью "Благодарность" Республики Армения.

Делать антиазербайджанские заявления для нее - привычное дело. Она и карабахских сепаратистов открыто поддерживала, и была возмущена тем, что COP29 прошел в Баку. Но что в итоге? Лидеры карабахской хунты признают преступления Армении, каются за геноцид в Ходжалы. А СОР29 высоко оценен во всем мире. Так что лепет мадам Луазо был бесполезным. Вот и сейчас совершенно очевидно, что едва ли не каждое сказанное в Баку Каей Каллас слово было звонкой затрещиной этим глашатаям армянской лжи и глупости.