Трамп оценил первые 100 дней своего второго срока

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что первые 100 дней его второго срока оказались очень успешными. Об этом глава государства заявил в интервью журналу Time, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я считаю, что у нас были очень успешные первые 100 дней президентства. Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц - и действительно лучший третий месяц. Но это станет понятно не сразу, потому что на переход требуется немного времени", - сказал глава Белого дома.

В ходе интервью Трампу задали вопрос о расширении полномочий президента. Глава государства отметил, что использует власть лишь так, как она "изначально была задумана".