Массовые увольнения в Intel

Корпорация Intel готовится объявить о масштабном сокращении штата, которое затронет более 20% сотрудников. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, официальное объявление ожидается на этой неделе. Данное решение станет первой крупной реструктуризацией в компании под руководством нового генерального директора Лип-Бу Тана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На конец 2024 года численность персонала Intel по всему миру составляла 108,9 тысячи человек. Таким образом, планируемые увольнения затронут около 22 тысяч сотрудников.

Эти меры следуют за предыдущими сокращениями. В прошлом году Intel уже уволила 15 тысяч человек в рамках программы по снижению операционных издержек на $10 млрд.

Новый глава компании Лип-Бу Тан, вступивший в должность в марте, ранее публично отмечал наличие чрезмерно раздутого и медлительного менеджерского аппарата и предупреждал о необходимости принятия "жестких решений". По информации Bloomberg, текущие кадровые изменения направлены на упрощение управленческой структуры и возрождение корпоративной культуры с акцентом на инженерные разработки.

Назначение Лип-Бу Тана, сменившего Пэта Гелсингера в период, когда Intel переживал трудности, было позитивно воспринято рынком. После появления сообщений о предстоящих увольнениях акции Intel выросли в цене на 3,4%.