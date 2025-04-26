В Баку состоялся концерт с участием молодых вокалистов и оркестра MEZZO

В рамках второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся концерт "Gənc opera ulduzları" (Молодые оперные звезды), сообщает Day.Az.

В концертной программе в сопровождении женского камерного оркестра MEZZO выступили учащиеся Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой и сама народная артистка. Особенным событием этого дня фестиваля стало то, что в нем приняли участие около пятидесяти музыкантов и юных вокалистов прекрасной половины человечества.

Первый в истории Азербайджана женский камерный оркестр MEZZO был создан в 2019 году Фидан Гаджиевой. В коллективе собраны профессиональные музыканты, которые помимо игры на традиционных для женщин музыкальных инструментах, исполняют композиции на контрабасе, виолончели, тромбоне и т.д. Оркестр неоднократно с успехом выступал на различных концертных площадках.

В этот вечер юные таланты, впервые вышедшие на большую сцену, под овации зрителей исполнили произведения азербайджанских и мировых классиков.

Специальным гостем фестиваля стал хоровой коллектив European Azerbaijan School под руководством исполнительного директора школы, итальянца Франческо Банкини.

Отметим, что второй Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой проходит в Баку с 23 по 29 апреля. На протяжении семи дней на самых разных площадках столицы организованы концерты с участием как именитых исполнителей, так и молодых и юных талантов 6-16 лет, которые впервые выходят на большую сцену.

С материалами о фестивале можно ознакомится перейдя по ссылкам:

https://www.trend.az/life/culture/4035188.html

https://www.trend.az/life/culture/4035759.html

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