В Баку прокомментировали решение Международного суда по искам Армении

Решение Международного суда еще раз демонстрирует, что необоснованные требования Армении не дадут никаких результатов.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что 25 апреля Международный суд, расположенный в Гааге, отклонил ряд исков Армении, касающихся обращения с Рубеном Варданяном и другими 15 лицами армянского происхождения, судебное разбирательство в отношении которых в настоящее время продолжается в Бакинском военном суде по делам, связанным с агрессией Армении против Азербайджана, а также преступлениями, совершенными во время и после Отечественной войны 2020 года.

"Это решение еще раз демонстрирует, что необоснованные требования Армении, направленные на срыв продолжающихся судебных процессов и отвлечение внимания от незаконных действий незаконно созданного режима Армении на оккупированных некогда территориях, не дадут никаких результатов", - говорится в заявлении МИД.